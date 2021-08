Het groeit, gonst en zoemt in Etten-Leurse wijken: ‘Daar komen de snelvergroeners’

ETTEN-LEUR - Vergroenen en opvoeden. Dat zijn heel kort samengevat de twee doelen van Orbis (natuur, landschap en klimaat), met sinds kort ook een vestiging in West-Brabant (Etten-Leur). Orbis vraagt aandacht voor natuur in de wijk maar geeft er ook wat voor terug. Gratis!

Honderden nestkastjes en insectenhotels bijvoorbeeld. Beplanting en kilo's bloemenzaadjes. Alles om maar meer groen in de wijken te krijgen, meer bloemen. Met als doel het leefgebied van een aantal diersoorten te verbeteren. Dan gaat het specifiek om de gierzwaluw, de huiszwaluw, huismus, vleermuizen en de wilde bij en andere insecten.

Quote Als de mus uitsterft, heeft dat uiteinde­lijk ook gevolgen voor de mens. Marco Taks, Orbis (natuur, landschap en klimaat) Etten-Leur

In de afgelopen decennia zijn die soorten in aantal soms met wel 70 procent afgenomen. Minder mussen, is dat erg? ,,Ze maken onderdeel uit van het ecosysteem en vallen daar soorten uit weg, dan heeft dat gevolgen voor het hele systeem. En dus ook voor de mens", zegt Marco Taks van Orbis in Etten-Leur.

En dus gaat een project als ErvenPlus letterlijk de boer op om het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis te verbeteren en trekt Orbis de wijken in met nestkastjes, beplanting en een ‘meerjarig bijenmengsel', zaadjes die uitgroeien tot bloemen die bijen aantrekken.

Volledig scherm Nestkastjes: (v.l.n.r.) een gierzwaluwkast van houtbeton, een bijenhotel van hout en bamboe en twee houten mussenkastjes. © Hélène Schenk

In samenwerking met ecologisch bureau Natuurbalans is gekozen voor de wijk Hooghuis en een deel van Centrum-Oost. In een deel van dat projectgebied (Hooghuis), zo is te zien op de Nationale Databank Flora en Fauna, gaat het nog best goed met de natuur in de wijk, althans met de gierzwaluw. In Centrum-Oost worden ze veel minder waargenomen.

Koloniebroeder

Zo ook is het gesteld met de huismus. Die zien ze nog best vliegen in het Hooghuis, maar in Centrum-Oost is het goed zoeken naar de mus. Dus worden in het Hooghuis nestkastjes opgehangen, in de hoop dat de soort - een koloniebroeder - zijn positie daar verstevigt en uitbreidt richting het westelijk van Hooghuis gelegen Centrum-Oost. En ook daar worden dus op diverse plaatsen kastjes gehangen om de vogels te helpen.

Meedoen?

Wie in het projectgebied woont en mee wil doen, kan zich via natuurindewijk.nl aanmelden. Orbis gaat ook zelf de wijk in op zoek naar geschikte woningen. In die brievenbussen worden folders gestopt met informatie over goede plekken voor de kastjes. Een gierzwaluw nestelt het liefst meer dan zes meter hoog, dus hulp wordt geboden als mensen zelf niet in staat zijn om een kastje op die hoogte te hangen.

Quote Na enige jaren worden tellingen gehouden om het effect van de kastjes te meten. Orbis

In totaal verdeelt Orbis zo 4000 stuks beplanting, drie keer 100 nestkasten voor drie vogelsoorten, 100 bijen- en insectenhotels, 50 huiszwaluwkommetjes, 75 inbouwkastjes, 5 grote bijenhotels (bedoeld voor scholen bijvoorbeeld), 100 grotere struiken en bomen en 10.000 vierkante meter meerjarig bijenmengsel.

Pech

Wie denkt ze op Marktplaats te kunnen zetten, heeft pech. Er worden tellingen gehouden na enige jaren om het effect te meten. Orbis gaat verder de scholen langs, bedrijven bezoeken en, zegt Taks: ,,we hopen ook dat de bewoners zelf met mooie ideeën komen om de wijk snel te vergroenen.”