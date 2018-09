Hét gezicht van sterrestaurant De Zwaan in Etten-Leur zwaait af

VIDEO Sjans met de glitter & glamour van Patricia Paay

9:49 ETTEN-LEUR - Een kijkje nemen in een bijzondere boutique vol met leuke kleding, mooie tassen en originele accessoires en je persoonlijk laten adviseren door Patricia Paay. Hoe leuk is dat niet? Vrijdag had 'tout' modeminnend Etten-Leur en omstreken de mogelijkheid om bovendien een unieke kledingstuk uit de garderobe van 'La Paay' aan te schaffen en er de blits mee te maken op het eerstkomende feestje.