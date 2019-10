Het geheim van de Sint: hoe vertel jij het je kind?

Ouders doen hun best om de beleving van Sinterklaas zo magisch mogelijk te maken. Maar er zijn ook ouders die het hele spel niet meespelen en hun kind niet met het Sinterklaasfeest opvoeden. Zij vinden het niet fijn om hun dochter of zoon voor te liegen.



Hoe dan ook, er komt een moment dat kinderen de waarheid komen te weten. Soms wordt het in de klas aan alle kinderen tegelijk verteld. Of verklapt een klasgenoot het. Bij anderen vertellen de ouders het zelf. Maar wat is nu een goed moment? Voordat het heerlijk avondje komt, of juist erna? En op welke leeftijd?