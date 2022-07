Het gaat niet goed, bevestigt horeca in hartje Etten-Leur: ‘Vooral zaterdagavonden zijn dramatisch’

Het gaat niet goed met de horeca in Etten-Leur, zo willen enkele ondernemers van de Markt, Markhof en Raadhuisplein wel bevestigen. Ook Sander Castel van The Mayor, nog geen jaar geleden geopend, zegt dat hij en zijn compagnon het zwaar hebben. ,,Vooral de zaterdagavonden zijn dramatisch.” The Mayor opende de deuren in het pand waar voorheen De Burgemeester gevestigd was. Dat is op de Markt, tegenover Tilia, de sterrenzaak die op 1 juli definitief de deuren sloot.