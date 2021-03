Het gaat goed met de grote bonte specht

Al vroeg in het voorjaar kunnen we grote bonte spechten horen roffelen op de daarvoor geschikte, meestal dode, takken. Ze gaan vaak ook zo hoog mogelijk zitten roffelen, zodat het geluid op flinke afstand te horen is. Een roffel van de grote bonte specht duurt ongeveer een seconde. Daarin verschilt het geluid met dat van de kleine bonte specht, want die roffelt langer maar ook wat hoger.



Het lijkt op een ouderwetse Singer naaimachine. Even voor alle helderheid, dit geroffel is niet bedoeld om een nestholte te maken of voedsel te zoeken. Nee, het is om een territorium te verdedigen en daarnaast is er liefde in het spel. Mannetje en vrouwtje roffelen allebei en laten zo weten dat ze in zijn voor een relatie.