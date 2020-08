Het faillissement van een bouwbedrijf, da's hogere wiskunde

ETTEN-LEUR/BREDA - Eerder deze zomer ging het Bredase bouwbedrijf Sprangers failliet, terwijl het nog volop aan het bouwen was in de Etten-Leurse wijk De Streek. Nu een bedrijf uit Oss bereid blijkt het bouwstokje daar over te nemen, geeft curator Koenraad de Klerk iets meer uitleg over de context.

Want een faillissement van een bouwbedrijf, daar valt véél over te vertellen.

Je kunt beknopt uitleggen wat een curator doet, als een bedrijf failliet is verklaard. Die probeert zoveel mogelijk inkomsten te halen uit alles wat in het bedrijf nog waarde heeft, om zoveel mogelijk schuldeisers te kunnen betalen.

De Klerk: ,,Als een bedrijf bijvoorbeeld kozijnen maakte en verkocht, kunnen dat de kozijnen zelf zijn, de machines waarmee die gemaakt werden en een gebouw, maar bijvoorbeeld ook de gegevens van klanten: allemaal concrete zaken.”

Quote De waarde berekenen van werk dat nog gedaan moet worden: dat is behoorlijk complex

Wat faillissementen van bouwbedrijven (en andere ‘maakbedrijven’) extra ingewikkeld maakt, is dat er vaak ook schuldeisers zijn die geen geld of goederen, maar nog werk tegoed hebben. ,,En het is vaak behoorlijk complex om te berekenen wat dat waard is.”

Bij het faillissement van een bouwbedrijf moet de curator per project bekijken wat de balans is tussen het werk dat al verricht is, en het geld dat het bedrijf daar al voor ontvangen heeft.

,,Soms is een project voor 60 procent betaald, terwijl 20 procent van het werk is gedaan; soms ligt dat andersom. Hoe dat evenwicht precies ligt heeft er natuurlijk veel invloed op of andere bouwbedrijven een project over willen nemen.”

Quote Een andere aannemer kan eigenlijk het recht kopen om een project af te bouwen

Bij de koopwoningen in De Streek was die verhouding gunstig, vertelt De Klerk, zonder details te geven. ,,Wat in zo’n geval kan, is dat een andere aannemer het recht koopt om een project af te mogen bouwen. Dat doet ie natuurlijk alleen als hij ziet dat het resterende werk hem minder zal kosten dan het bedrag dat de opdrachtgever nog moet betalen. Die opdrachtgever moet er trouwens zélf ook nog mee akkoord gaan, om de overeenkomst over te hevelen naar zo’n bouwer die zijn hand opsteekt.”

Schade voor de huizenkoper

In zo’n geval kost dat de opdrachtgever meestal niks extra. Dat ligt anders als de verhouding tussen het bedrag dat nog betaald moet worden en het werk dat er nog ligt ongunstig is. Dan zal een opdrachtgever de portemonnee moeten trekken, om het werk interessant te maken voor een andere aannemer. ,,Dan is dat ook schade uit het faillissement, en daarvoor voegen we de opdrachtgever vaak toe aan de lijst van schuldeisers.”

Op die lijst wil je trouwens liever niet staan. ,,In de meeste faillissementen krijgen de gewone schuldeisers namelijk niks. Want waar geen middelen meer zijn, kun je ze helaas ook niet over schuldeisers verdelen.”