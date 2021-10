Het duurde 25 jaar, maar nu is de vervuiling aan de Parallelweg in Etten-Leur bíjna opgeruimd

ETTEN-LEUR - Dat de bodem op de hoek van de Heistraat en Parallelweg in Etten-Leur vol troep zit is al bijna 25 jaar duidelijk. In 1997 constateerde de provincie dat daar sprake is van ernstige vervuiling, die met spoed moest worden gesaneerd. Toch blijkt uit een besluit dat Gedeputeerde Staten deze zomer nam dat die sanering nog altijd niet helemaal is uitgevoerd.

Eind juni gaven Gedeputeerde Staten aan dat er op deze plek nog altijd sprake is van ernstige bodemverontreiniging, en dat de potentieel schadelijke stoffen over uiterlijk vier jaar écht moeten zijn opgeruimd.

Het gaat hier vooral om zogenaamde VOCI’s: een verzamelnaam voor een aantal stoffen die in het verleden vaak als ontsmettingsmiddel werden gebruikt. Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant, die in dit geval toezicht houdt, hebben er in het verleden verschillende bedrijven aan de Parallelweg gezeten waar zulke stoffen de grond in lekten.

Grondwater

Volgens recente onderzoeken leveren de VOCI’s die nog in de bodem zitten geen direct gevaar op voor het milieu of de volksgezondheid. Wel bestaat het risico dat de oliën zich verder door de grond verspreiden. Om dat te voorkomen is er nog altijd haast bij het opruimen van de vervuiling. Overigens zijn er al wel maatregelen genomen om te voorkomen dat de vervuilende stoffen door kunnen dringen in het grondwater.

Het klinkt gek: een sanering waar al 25 jaar haast bij is, maar die nog altijd niet geheel is uitgevoerd. Toch is dat volgens provinciewoordvoerder Floris Ran ‘niet uitzonderlijk’ in complexe gevallen van bodemvervuiling. En de situatie aan de Parallelweg is complex, met verschillende bronnen van vervuiling en een bodem waarin stoffen door elkaar heen zijn gaan lopen.

Sloop en sanering

In de periode tussen 1997 en 2011 ging veel tijd verloren aan voorbereidende onderzoeken, maar sinds 2011 zijn volgens Ran concrete stappen gezet om de vervuiling aan te pakken. ,,Op één na zijn alle zogenaamde kernverontreinigingen daadwerkelijk gesaneerd”, meldt hij. Op de laatste plek van waaruit de vervuiling zich door het gebied kan verspreiden was tot nu toe een bedrijf actief dat sanering in de weg zat. ,,Omdat het bedrijf ter plaatse vertrekt, kan nu de sloop starten en daarmee ook de verontreiniging in de bodem.”

Voor die laatste saneringswerkzaamheden heeft de provincie deze zomer dus een nieuw besluit genomen, en daarbij een nieuwe deadline gesteld. Over vier jaar mogen er aan de Parallelweg geen schadelijke stoffen meer in de grond zitten die zich verder kunnen verspreiden.