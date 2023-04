Het drama in Etten-Leur met 5000 zonnepanelen die uit elkaar knallen, is een ‘wake-upcall’ voor veiligheidsdiensten

met video Vlijm­scherp glas in weilanden na Axell-brand: ‘Als een koe zo’n scherf in de maag krijgt, is het einde koe’

ETTEN-LEUR – Een dag na de brand hangt er nog steeds een verstikkende rooklucht rondom de Hermelijnweg in Etten-Leur, waar maandag een felle brand woedde bij Axell Logistics. De geur van verbrand plastic is onmiskenbaar en overal liggen roet en glasscherven van zonnepanelen. Ook in de weilanden waar normaal paarden en koeien grazen.