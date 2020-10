Het Buitenhuis draait om gedeelde interesses, niet om geheugenproblemen

Aan het woord is Ed den Boef (79), een van de vaste gezichten bij dagbesteding Het Buitenhuis in Etten-Leur, die een jaar geleden officieel geopend werd. De deelnemers bij deze Avoord-tak, afkomstig uit de hele regio, hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Ze hebben een brede interesse, stevige meningen - en ze kampen met geheugenproblemen.

Verschillen en overeenkomsten

Dat laatste kan een gevolg zijn van niet-aangeboren hersenletsel, maar bijvoorbeeld ook van dementie of Alzheimer. Elke Buitenhuis-deelnemer heeft zijn eigen achtergrond en zijn eigen ziekteverschijnselen; de aard en ernst daarvan verschillen per persoon. Maar uiteindelijk zijn het hier vooral de gedeelde interesses die mensen binden, en niet hun gedeelde problematiek.

,,Die nadruk op persoonlijke belangstelling maakt ons uniek”, zegt Astrid van Ameijde van Avoord. Zij begeleidt de bezoekers van Het Buitenhuis. ,,Het Buitenhuis heeft geen vast programma, geen vooraf bedacht aanbod. Mensen maken zelf het programma, gebaseerd op hun nieuwsgierigheid, kennis en achtergrond. We gaan ervan uit dat mensen elkaar dingen kunnen vertellen, elkaar dingen leren. Die uitwisseling vormt de basis van Het Buitenhuis.”

Deelnemers hebben een brede horizon, zegt Van Ameijde. Het zijn mensen met een goede opleiding, grote nieuwsgierigheid, werkervaring in het buitenland; vaak een combinatie van zulke factoren.

Elk zijn eigen verhalen

Ad de Graaf (67) was applicatiebeheerder bij KPN. Hij is gepensioneerd, maar vindt techniek en ‘snufjes’ nog altijd interessant. Als ze in Het Buitenhuis informatie op willen zoeken, is hij vaak degene die een YouTube-filmpje of website tevoorschijn tovert op het televisiescherm in de woonkamer. Zo brengt ieder zijn eigen verhalen en vaardigheden mee naar de dagbesteding in het Withof.

Frans Spronk (75) werkte bijvoorbeeld in Zuid-Afrika op het moment dat Nelson Mandela Robben Island mocht verlaten; Jan van Schendel (72) koos na een studie sociologie bewust voor een langdurige loopbaan in het onderwijs. De 82-jarige Cees Lambregts werkte onder meer in Noorwegen, Dubai en Algerije.

Op de meeste dagen bedenken de aanwezigen samen wat ze willen doen. Liefst dingen die ook het geheugen trainen, of die zorgen voor wat beweging. Er zijn wandelingen, deelnemers leren elkaar bridgen of spelen spellen die een beroep doen op hun algemene ontwikkeling.

Debatteren over het debat

De ochtend na het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden keken de bezoekers van Het Buitenhuis die uitzending terug, om daarna te discussiëren over de presidentskandidaten en hun manier van debatteren. Soms bedenken deelnemers zelf excursies, zoals die keer dat Van Schendel een orgelconcert regelde in de basiliek in Oudenbosch. Of ze geven presentaties over onderwerpen die ze interessant vinden, van reizen tot Socrates.

,,Ik heb het aanvankelijk niet zelf bedacht, om hierheen te gaan”, geeft ingenieur Den Boef aan. ,,Ik heb een hersenbloeding gehad, heb met Alzheimer te maken: dan beland je vanzelf in een circuit waarin allerlei consulenten voor je gaan bekijken wat een goede plek voor je is.” Maar hij vindt het geweldig dat die weg naar Het Buitenhuis leidde, zegt Den Boef met volle overtuiging.

Quote Dat je hier een bijdrage levert aan een groter geheel, je mens tussen de mensen voelt; dat is heel waardevol Ed den Boef, Buitenhuis-deelnemer

,,Iedereen kan met problemen te maken krijgen. Dat je hier dan toch nog een bijdrage kunt leveren aan een groter geheel, je gewoon mens onder de mensen kunt voelen: dat is heel waardevol. En ondertussen heeft mijn vrouw even tijd om thuis haar eigen dingen te doen, óók ontzettend belangrijk.”

Sommige van de andere mannen knikken instemmend. Een stimulerende omgeving voor hun, een moment van rust voor het thuisfront. Zo’n Buitenhuis zouden ze op meer plekken mogen hebben.