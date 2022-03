Het begon met een klein scheurtje, nu kan Joost door de muur heen kijken

video Aalschol­ver zit vast achter rooster in Et­ten-Leur, brandweer laat watervogel weer vliegen

ETTEN-LEUR - In de buurt van de Sander in Etten-Leur heeft zaterdagmiddag een aalscholver vastgezeten achter een rooster in het water. De brandweer heeft het dier kunnen bevrijden.

5 maart