Het begon in Etten-Leur met twee geiten...

Ofwel: de Bettinehoeve vierde gisteren de start van de bouw van een nieuwe fabriek aan de overkant van de bestaande ‘goat milk factory’ aan de Nieuwe Donk.

De fabriek wordt wat hoger dan het 23 meter hoge gebouw dat er al staat en wordt met 160 bij 60 meter twee keer zo groot. De bedoeling is dat er in juli 2022 wordt gestart met de productie op nummer 7. Er is enige vertraging. Na de aankoop van het perceel werd op diverse plekken een olieverontreiniging vastgesteld en dus moest de grond eerst gesaneerd worden.

De fabriek moet eerst opstarten, maar na drie jaar verwacht de Bettinehoeve werkgelegenheid te bieden aan nog eens dertig mensen. Een aantal mensen is al aangenomen, maar het bedrijf zoekt ook nog.

Volledig scherm De Bettinehoeve aan de Bankenstraat. Waar het begon met twee geiten. © Martin Ommering

Ongeveer vijftig geitenhouderijen uit de omgeving leveren melk die in de Etten-Leurse fabriek gedroogd wordt. Van elke liter blijft 120 gram poeder over. De rest is water.

Negentig procent van het poeder wordt geitenmelk voor baby's die met name in Azie geboren worden. Veel Chinese kindjes dus. Zou de Bettinehoeve het melk in die vorm naar Azie vervoeren, dan is het zuur als het daar aankomt en bovendien vervoer je dan vooral water. Poeder is langer houdbaar en dus veel handiger.

Aziatische kinderen, weet program manager Martin van Putten, zijn niet gewend aan koeienmelk zoals de kinderen in ons land dat wel zijn. ,,Veel kinderen hebben een koemelkallergie", zegt Van Putten. ,,Geitenmelk wordt door die kinderen beter verdragen en is dus een prima oplossing.”

Historie van de Bettinehoeve

1982: Johan Ewijk richt de Bettinehoeve op en maakt geitenkaas van de melk van zijn twee geiten

1990: Melkboeren in de omgeving leveren hun melk voor de productie van geitenkaas

1992: Het noodlot slaat toe: de kaasmakerij brandt volledig af

1993: Een nieuwe productielocatie wordt geopend, op de plaats van de oude boerderij

1997: Bettinehoeve verlegt haar koers en gaat verse geitenkaas maken. Niet zonder risico, er was juist meer vraag naar harde geitenkaas. De keuze blijkt succesvol.

2006: Bettine Grand Cru wint op de jaarlijkse Nantwich International Cheese Show in Engeland een kaasprijs en is Supreme Champion 2006.

2007: Een tweede productielocatie (2.000 m2) wordt geopend en biedt de mogelijkheid om ook aan de groeiende vraag naar geitenkaas in Europa te voldoen

2014: Bouw van de goat milk factory aan de Nieuwe Donk

2021: Start bouw tweede, twee keer zo grote geitenmelkpoederfabriek



De nieuwe fabriek wordt gebouwd door Breda Bouw in Teteringen. Spie Roosendaal verzorgt alle installatietechniek.