Herfstmarathon Etten-Leur mikt op groei met compacter programma

ETTEN-LEUR - De Marathon Brabant in Etten-Leur hoopt de komende jaren door te groeien naar een laagdrempelig evenement voor jong en oud, met meer publiek en meer deelnemers. Dit jaar worden de eerste stappen in die richting gezet.

,,Er worden plannen gesmeed'', lacht de nieuwe bestuursvoorzitter Ed Sligchers, die in november het stokje na 8 jaar overnam van Frans Dingenouts. ,,In de toekomst willen we ons ook niet alleen beperken tot hardlopen. We zouden bijvoorbeeld ook een wandeltocht kunnen organiseren'', voorspelt hij. ,,Bewegen is gezond, daar is iedereen nu wel van doordrongen. Dat willen wij ook zo breed mogelijk uitdragen en toegankelijk maken voor een groter publiek.''

Nieuw parkoers

Het is voorlopig toekomstmuziek, want aan de inhoud van het programma verandert voor de editie van dit jaar nog niets, zegt Sligchers. ,,We willen vrijwilligers niet met te veel wijzigingen tegelijk belasten. We zetten nu de eerste stappen en gaan daarna verder evalueren.'' Wat er dan wel verandert? Het parkoers, bijvoorbeeld.

Bestuurder en boegbeeld John van Oevelen legt uit. ,,Eerst liepen de deelnemers aan de hele marathon twee rondes, maar het bleek dat zij toch liever één grote ronde liepen. Voor ons heeft dat ook een voordeel, want zo hebben we op de Markt ruimte voor een compacter programma. Dat is ook aantrekkelijker voor publiek en sponsors.''

Volledig scherm Het nieuwe parcours voor de Van Oers Marathon Brabant betekent dat de lopers van de hele marathon nog maar één ronde lopen. © Marathon Brabant

Het parkoers bestaat nu uit een grote en een kleine lus, waarbij die laatste voor de halve marathon is. De lopers gaan langer door het buitengebied, maar alles start en finisht nog wel op de Markt. Dat heeft als resultaat dat er minder met dranghekken gesleept hoeft te worden tijdens de wedstrijden, en dat het programma op de Markt een uurtje korter duurt.

Loterij

De familieloop krijgt ook een ander parkoers, en daarnaast een extra toevoeging; met het aantrekken van sponsor Modoc, wil men een loterij aan de startnummers gaan hangen. ,,Daar komt een leuke prijs op, waarmee we deelnemers hopen te trekken'', zegt Van Oevelen. ,,En de trekking vindt plaats op de Markt, dus mensen hebben ook een extra reden om te blijven hangen.''