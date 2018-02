Hennepwoning Etten-Leur terecht gesloten na gezinsdrama met drie doden

Opnieuw glasplaten stukgereden in centrum Etten-Leur

14 februari ETTEN-LEUR - De woensdagochtend in het centrum van Etten-Leur is geen beste. Op hof van Den Houte in het winkelcentrum in Etten-Leur heeft wederom een vrachtwagen glazen overkappingsplaten stuk gereden. Het is de tweede keer in een week tijd. Vorige week gebeurde het op de hoek van de straat bij een restaurant.