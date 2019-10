Hennepkwekerij met meer dan 1000 planten opgerold in Etten-Leur

Et­ten-Leur­se hulpmidde­len­ke­ten wil honderd winkels in Nederland openen: ‘We zien onszelf als gastheer’

23 oktober ETTEN-LEUR - Hulpmiddelenketen Mediworld wil de komende vijf jaar 100 nieuwe winkels in Nederland beginnen. De eerste gaat volgende week open in St. Willebrord, gevolgd door vestigingen in Etten-Leur, Bergen op Zoom en Hoogerheide.