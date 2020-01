Hennep en ‘neppe’ merkkleding gevonden bij actie politie en gemeente Etten-Leur

poll / waterserie Binnenkij­ken bij waterpro­duc­tie­be­drijf Seppe: ‘Ik snap dat dure fleswater in restau­rants echt niet’

10:42 Waterzuiveringsinstallaties, meren en rivieren, grondwaterpompstations, water- sport en binnenvaart. Water in al zijn vormen is een essentieel onderdeel van ons leven. In een serie van vijf verhalen belichten we verschillende aspecten. Vandaag deel 2: kraanwater.