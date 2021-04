Help moeder specht en baby Bambi te overleven

Hoewel de paasdagen guur en onstuimig waren, komt toch de lente al goed op stoom. In de vroege ochtend zwelt het vogelconcert aan en steeds meer gevederde vrienden arriveren uit verre oorden.



Elk jaar is het weer een feest om 'oude bekenden' terug te zien na hun gevaarlijke tocht van soms vele duizenden kilometers. Het blijft een wonder hoe ze exact die ene rietpol of nestboom weer weten te vinden. Voor hen geen gesloten grenzen of vaccinatiepaspoort.



Toch is er iets veranderd. Hun ooit relatief stille bossen en velden zijn veranderd in toevluchtsoord nummer één voor het corona ontvluchtende publiek.