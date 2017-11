'Help, mijn juf is een paard'

ETTEN-LEUR - Paarden als hulpmiddel in de jeugdzorg om schooluitvallers weer op het rechte pad te krijgen. Op de zorgboerderij in Etten-Leur gebeurt het.

Paarden zijn geen leraar, maar stimuleren en motiveren kinderen wel om dingen beter te kunnen doen dan ze dachten. Volgens directeur Paulien Rutgers van AAI centrum De Klimop, dat ruimte huurt bij melkveehouderij De Edelweiss, is op die Etten-Leurse zorgboerderij bewezen dat de inzet van paarden wel degelijk werkt bij kinderen die om uitlopende redenen tijdelijk of voor een langere periode niet naar een gewone school kunnen.

Rutgers huurt in het buitengebied aan de Hanekinderstraat ruimte bij De Edelweiss. Ze heeft acht mensen in dienst voor de begeleiding van maximaal twaalf kinderen uit de regio van 9 tot en met 19 jaar. Die begeleiders worden betaald door de gemeente.

De kinderen doen op de boerderij hun dagelijkse schooldingen, maar gebruiken daarvoor ook één of meerdere keren per week een paard. Hoe werkt dat en hoe komen kinderen uiteindelijk op de zorgboerderij terecht?

Zorgboerderij

Rutgers, die zowel in het basis- als middelbaar onderwijs heeft gewerkt voordat ze in 2004 de instelling oprichtte, heeft nauwe banden met scholen, leerplichtambtenaren en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Via die kanalen, maar soms ook op initiatief van ouders zelf, komen kinderen naar de zorgboerderij.

,,Zodra een kind wordt doorverwezen, zoeken we eerst naar de oorzaak van de problemen. Dat doen we zelf of in samenwerking met hulpverleners. Als we de uitkomst weten, gaan we daar gericht mee aan de slag'', legt de directeur uit.

De kinderen die bij haar komen, hebben in de meeste gevallen op een normale school grote moeite met de uitvoering van alledaagse dingen. Dat leidt tot ander gedrag. ,,Falende functies noemen we dat'', zegt Rutgers. ,,Het kan al misgaan op het gebied van timing of planning. Dat heeft invloed op prikkels in de hersenen en kan in het ergste geval tot schooluitval leiden. Bij ons leren ze dieper en geduldig na te denken over wat ze beleven. Dat is een belangrijk onderdeel van het proces.''

Paarden spelen daarbij een belangrijke rol. Door de omgang met een paard, leren en gaan kinderen anders reageren. Soms voelt het paard de boosheid van een kind, gaat het galopperen, maar kan het niet weg uit het weiland en komt het uiteindelijk weer tot stilstand. ,,Dan leggen we een relatie met de klas waar kinderen ook weleens boos kunnen worden, maar waar de rust moet terugkeren. Net als bij het paard dat na zo'n impulsief moment ook weer rustig wordt'', zegt de directeur.

Alerter

Zodra kinderen een paard beklimmen, verandert er ook iets in hun gedrag. Ze worden alerter. ,,Door de bewegingen met het paard, wordt de motorische schors in de hersenen gestimuleerd. ,,Recht op een paard blijven zitten, vraagt een extra inspanning. Je moet geconcentreerd zijn. Die concentratie behouden kinderen als ze op de rug van het paard rekensommen maken. Wetenschappelijk is bewezen dat het ze dan allemaal sneller en gemakkelijker kunnen dan aan een gewoon tafeltje in een schoolklas. Het paard is in dit geval de faciliterende en stimulerende factor van het proces dat een kind doormaakt. Maar uiteindelijk levert het kind zelf wel die prestatie. Tachtig procent van de kinderen die hier zijn geweest, maakt naderhand de gewone school toch weer af'', zegt Rutgers, die dit voorjaar een boek schreef over haar ervaringen.

Schrijnend

,,In wat voor soort onderwijs ik ook heb gewerkt, overal zag ik kinderen met problemen uitvallen. Soms op een schrijnende manier. Daarom heb ik in 2003 op Europees niveau een opleiding gevolgd die ik heb afgesloten met een stage op een kostschool in Engeland. Daar heb ik jongeren aangetroffen waar je echt geen kant meer mee uit kon.''

Met haar bevindingen in het boek Help, mijn juf is een paard hoopt de 59-jarige schrijfster uit Etten-Leur te bereiken dat er nog meer probleemkinderen geholpen kunnen worden. Haar boek is door de ZLTO voorgedragen voor de jaarlijkse initiatiefprijs.

Paulien Rutgers deelt haar ervaringen ook regelmatig op congressen, zoals onlangs nog in Bussum tijdens een bijeenkomst van psychologen uit heel Europa. ,,De Universiteit Wageningen gaat nu een onderzoek doen naar zorgverlening op boerderijen. Met als doel onderwijsboerderijen beter op de kaart te zetten. Voor veel mensen is het nu misschien nog een (te) vaag terrein.''

Paulien Rutgers schreef een boek over haar ervaringen met probleemkinderen en paarden.