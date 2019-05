Heleen van Rijnbach nieuwe voorzitter Vrienden van Avoord

'Lokale omroepen moeten het vooral van vrijwilli­gers hebben’

10 mei OUDENBOSCH - Met 67 vrijwilligers, aangestuurd door twee professionele krachten, wordt sinds anderhalf jaar de streekomroep Ons West-Brabant in de lucht gehouden. De organisatie nam deze week de nieuwe studioruimte in Oudenbosch in gebruik.