Heldere taal is best ingewikkeld

Om de weekAttentie! U bent gewaarschuwd. Onderstaande tekst is geen luchtige materie. Eerder zware kost, slopend om te lezen. Maar het geeft wel een aardig inkijkje in de manier van communiceren van ambtenaren. Wat simpel kan, maken ze ingewikkeld en wat helder is, ondoorzichtig.

Zet u schrap, vanaf hier neem ik u mee in de wereld van ambtelijk taal.

Voor ons liggen de definitieve kaders voor het project Spoorzone-Juvenaat. Vrij vertaald: wat mag er wel en wat mag er niet gebouwd worden op het terrein van het voormalige juvenaat en internaat Edward Poppe en de bijbehorende sportvelden. De discussie draait al maanden om het al dan niet slopen van het oude internaat. Mag dat nu wel of niet, is de hamvraag.

Pas op pagina 9 lezen we daar iets over: 'Het pand Edward Poppelaan 12 (lees oude internaat) is geen monument.' Verrassend helder voor een ambtenaar. Maar dan komt het. 'De voorbouw bepaalt wel het beeld aan de oostzijde van het Don Boscoplantsoen. Dit beeld willen we in tact houden. We wijzen het daarom aan als stedenbouwkundige attentiezone.'

In gewoon Nederlands betekent dat volgens mij dat de gevel van het oude internaat beeldbepalend is, dat de gemeente daar waarde aan hecht en de gevel wil behouden'. ,,De gevel van Poppe blijft overeind", roep ik op de redactie dan ook tegen een collega die met mij de soap rond Edward Poppe volgt.

Dan blijkt dat ook ik de ambtelijke taal niet machtig ben. Een alinea verder staat namelijk: We zien twee opties voor de voorbouw: behoud of nieuwbouw (...). Vrij vertaald: gevel laten staan of slopen is allebei mogelijk. En dan: 'We willen behoud van de voorbouw niet voorschrijven maar staan open voor een verantwoord initiatief voor behoud.' In straattaal: Een projectontwikkelaar die op het terrein wil bouwen, mag de sloopkogel in de gevel van Poppe rammen, maar het hoeft niet.

Doet een ontwikkelaar het niet, dan stelt de gemeente een bonus in het vooruitzicht. 'Indien de voorbouw wordt getransformeerd naar woningbouw, dan zijn we bereid om het woningbouwprogramma te verhogen tot 120 woningen.' Kort gezegd, als de gevel blijft staan mag een ontwikkelaar 120 appartementen bouwen in plaats van de honderd die in het plan zijn opgenomen.