Heftige uitzending Danny op Straat over politie bij gezinsdrama Etten-Leur: ‘Ik ga u een heel vervelend bericht brengen’

ETTEN-LEUR - De NTR heeft donderdagavond heftige beelden laten zien van het politiewerk rondom de gezinsmoord in Etten-Leur, afgelopen zaterdag. Daarbij kwamen twee kinderen, hun moeder en oma om het leven. In het programma Danny op Straat op NPO2 is te zien hoe agenten voor het eerst het huis binnengaan en hoe zij bleek weer naar buiten komen. ,,Het gaat om een gezin met hele jonge kinderen, dat doet iets met je”, zegt een agent.

Presentator Danny Ghosen liep een dag mee met de politie in Etten-Leur, maar had vooraf niet gedacht dat hij zo'n emotionele dag zou beleven. De ruwe achtervolging met hoge snelheid door een woonwijk viel aan het begin van de avond in het niet toen de melding van één, en later vier doden in een huis aan de Dasseburcht binnenkwam.

Met getrokken wapens naar binnen

‘Holy shit’, reageert Ghosen als hij het nieuws over de portofoon hoort. De spanning loopt op als ze bij het huis aankomen. Het is dan nog niet bekend dat de verdachte in de zaak, Onur K. (33) op de vlucht is geslagen. Met kogelwerende vesten, getrokken pistolen én mondkapje wegens het coronavirus, gaat een groep agenten naar binnen. Ook de brandweer gaat mee, om eventuele giftige gassen te meten.

Wat zij binnen aantreffen gaat door merg en been, ook voor de tv-kijker. Die ziet niet wat er binnen gebeurt, maar agenten doen over de portofoon indringend nauwkeurig verslag.

‘Hier liggen twee kinderen en één vrouw. Overleden’, klinkt het zakelijk, maar de woorden komen keihard binnen. En even later: ‘Overleden, alledrie. Daar ook één.’ Als de woning is doorzocht komen de agenten met bleek gezicht weer naar buiten.

Slechtnieuwsgesprek

,,Hier treffen we iets aan dat niemand wil zien", zegt één van de agenten als hij terug bij Danny is. ,,Het gaat om een gezin met hele jonge kinderen, dat doet iets met je. Dit zijn meldingen die je meeneemt naar huis en echt indruk op je maken.”

Het leed wordt nog erger als even later een man aan komt rennen. Het lijkt te gaan om iemand die het gezin kent. ,,Meneer, ik ga het meteen aan u brengen. Ik ga u een heel vervelend bericht vertellen”, zegt een agent. Die woorden komen voor de kijker al hard aan, de man die het slechte nieuws te horen krijgt zakt door zijn knieën.

Volledig scherm Agenten brengen het slechte nieuws in Etten-Leur aan een man. Hij zakt door de knieën als hij hoort wat er met het gezin gebeurd is. © Screenshot video

Vader vrijdag voor de rechter