Heemkundigen in Etten-Leur staken hun zoektocht en blijven toch zitten in het Streekmuseum aan de Markt

ETTEN-LEUR - Heemkundekring Jan uten Houte blijft vooralsnog toch gevestigd in het Streekmuseum Etten+Leur aan de Markt. Zij heeft haar zoektocht naar een nieuw onderkomen per direct gestaakt.

Dat zegt voorzitter Piet Paantjens van Jan uten Houte desgevraagd. De heemkundigen begonnen uit te kijken naar een alternatief omdat zij niet tevreden waren over de ruimte die zij in het museum kregen voor de opslag van hun spullen en hun vergaderingen.

Zij waren bovendien bang dat dit probleem nog zou verergeren zodra het Huysmuseum zijn intrek zou nemen in het streekmuseum. Dat museum moest verkassen vanwege de bouw van een nieuwe woonwijk op het terrein van het Hooghuis op het Van Bergenpark in Etten-Leur noord.

Extra ruimte

De overgang van dat museum blijkt achteraf de mogelijkheden van de heemkundigen niet in te perken, zo zegt Paantjens. Integendeel, het zorgt ervoor dat bij Jan uten Houte de druk van de ketel is om nog verder te zoeken naar alternatieve huisvesting.

,,Het Huysmuseum heeft zijn intrek genomen in een nieuwe ruimte in het hofje in het pand op nummer 51. Dat hebben ze niet doorlopend in gebruik, waardoor er voor ons extra ruimte ontstaat. We hebben goede afspraken gemaakt met het museumbestuur en stemmen onze agenda's beter op elkaar af.”

Daarmee is de zoektocht naar een alternatief onderkomen in ieder geval voorlopig stilgezet. Hoewel Paantjens blij is met de afspraken zegt hij dat de situatie ook nu nog niet ideaal is. ,,Vooral de opslag van onze materialen in een ruimte onder de Schonckzaal in het gemeentehuis blijft een handicap. Daardoor hebben we die spullen vaak niet onder handbereik.”

Vergaderingen

Bovendien mogen de heemkundigen in de ruimte vanwege de Arboregels niet te lang verblijven. Daardoor kunnen ze er bijvoorbeeld niet terecht voor hun vergaderingen.

Met het oog op de verhuisplannen keek de kring rond naar een geschikte ruimte. Die was nog niet gevonden toen de plannen van tafel gingen. Bovendien werden partijen die mogelijk een financiële bijdrage konden leveren benaderd.