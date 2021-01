Heemkundekring kiest voorlopig de nieuwe straatnamen in Etten-Leur

,,De medewerker die zich daar bezighield met de straatnaamadviezen gaat nu met pensioen", zegt wethouder Kees van Aert. ,,En het archief wilde deze werkzaamheden daarmee ook laten vervallen. Dus zijn wij gaan kijken wie die adviesfunctie dan op een goede manier in zou kunnen vullen. Daarbij zijn we dus bij heemkundekring Jan Uten Houte terecht gekomen.”

Alle nieuwe namen

Dat betekent dat de heemkring in principe alle namen zal bedenken voor nieuwe straten die er de komende jaren in Etten-Leur bij komen. Dat hoeven niet altijd namen van historische figuren of plekken te zijn, het kunnen ook namen zijn die passen bij andere straatnamen die al in de buurt bestaan.

Als de heemkring een naam heeft geadviseerd, wordt die eerst nog besproken in het college van burgemeester en wethouders. Als zij met zo'n naamadvies instemmen wordt de voorgenomen straatnaam bekend gemaakt; dan hebben inwoners in principe nog een paar weken de kans om bezwaar te maken tegen een naam. ,,Maar dat zal in de praktijk niet zo vaak voorkomen", zegt Van Aert. ,,Dat er überhaupt ruimte is voor inspraak is denk ik vooral vanuit grote voorzichtigheid, om te voorkomen dat je het te laat ontdekt als een bepaalde naam toch wat gevoelig ligt.”