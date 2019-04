Heem-EL: Heemkundeblad voor en over Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Ridder Jan uten Houte, spelletjes van vroeger, een in dialect geschreven artikel en de rijke historie van de Ettense Beehive Jazzband. Het is slechts een greep uit de vele onderwerpen die aan bod komen in de eerste uitgave van Heem-EL.

De Etten-Leurse burgemeester Miranda de Vries heeft vrijdagmiddag in hotel Het Witte Paard het eerste exemplaar van het kwartaalblad uit handen van voorzitter Piet Paantjes van Heemkundekring Jan uten Houte gekregen. ,,We zijn als gemeentebestuur trots op en heel bij met de heemkundekring. Een actieve vereniging die veel organiseert. Er ligt nu een mooi blad en we hopen dat er velen volgen. Want zonder het verleden, wat is dan het heden?", aldus De Vries.

Hele bijzondere dag

Paantjes spreekt over 'een hele bijzondere dag'. Hij benadrukt dat het blad er niet alleen voor de 550 leden is, maar voor alle inwoners. ,,U vindt het straks bij horecagelegenheden en bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk. Ik hoop dat veel mensen het lezen en geïnspireerd raken." Via sponsoring vanuit het bedrijfsleven is het blad gratis voor handen.

Secretaris Jan Zegering is de hoofdredacteur en heeft samen met de schrijversgroep van de heemkundekring de twintig pagina's gevuld. Er is getwijfeld of er niet alleen een digitale editie zou verschijnen, maar het pleit was snel beslecht. ,,Onze mensen lezen toch het liefst van papier. Reden dat we gekozen hebben voor een papieren uitgave die minstens een keer in de drie maanden verschijnt."

Honderden artikelen