Heel Etten-Leur wordt slim verlicht. Dat kost wat, maar wat betekent het?

ETTEN-LEUR - Etten-Leur gaat heel het buitengebied van slimme verlichting voorzien. Dat betekent onder meer: minder felle verlichting in de nacht, lampen die alleen aan gaan als je in het donker over een polderweg fietst en een sensor passeert en meer lampen langs fietspaden.

Als enige gemeente in Nederland neemt Etten-Leur - met Avans Hogeschool - deel aan een proef met slimme verlichting in het buitengebied. Inwoners hebben daar van alles van mogen vinden tijdens bijeenkomsten en in enquêtes.

Leefbaar

Samen met bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied is de gemeente op zoek gegaan naar de optimale mix van lichtsterkte en duurzaamheid enerzijds en leefbaarheid voor gebruikers en omwonenden anderzijds.

Dat en meer heeft info opgeleverd over lichtsterkte, duurzaamheid, leefbaarheid, verschillende soorten verlichting en dimmen van licht op bepaalde tijden. Soms was er te weinig licht, soms te veel, dat werd allemaal getest.

Met die input is een plan gemaakt en er wordt nu in het hele buitengebied slimme verlichting aangebracht. Dat kost 260.000 euro, maar de gemeente krijgt daar subsidie voor van Europa en de provincie. Want doelen worden gehaald: minder CO2-uitstoot en minder energieverbruik.

Ambitie

Op termijn is het ook de bedoeling dat de armaturen en verlichting in de binnenstedelijke wijken vervangen worden door slimme LED-verlichting. De ambitie van Etten-Leur is om dat binnen tien jaar voor elkaar te hebben.

Over die periode van 10 jaar kost dit ongeveer 2,1 miljoen euro.

Wethouder Kees van Aert: ,,We gaan dit wijk voor wijk aanpakken, afhankelijk van het jaar waarin de wijk werd opgeleverd bijvoorbeeld of de afschrijving van de huidige verlichting. Want we gaan nog geen lampen vervangen die nog lang niet zijn afgeschreven.”