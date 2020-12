Heel Etten-Leur Bakt (en bij Avoord mogen ze al die taarten straks opeten)

De lokale bakwedstrijd is verdeeld in twee categorieën: eentje voor bakkers boven de 14 jaar, en een voor jongere bakkers. Twintig volwassen Etten-Leurenaren hebben zich ingeschreven voor de bakwedstrijd met het thema ‘December Feestmaand’. Zij leverden hun taart dinsdag in in een tent achter de lunchroom - verspreid over de hele dag, zodat het er niet te druk werd. Woensdag komen de jonge bakkers hun inzending naar de tent brengen. ,,Daar hebben we vijftien aanmeldingen gekregen, maar zie je dat veel kinderen samen een taart willen maken. We krijgen woensdag dus vijftien taarten, maar die zijn gemaakt door een groter aantal jonge bakkers.”