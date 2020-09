Heb jij hét carnavalsidee voor het Stijlorenrijk?

De vorig jaar gekozen, en nu dus oud-prins carnaval, Thomas III (Tom Hayes) reageert op de carnavalsperikelen als gevolg van corona: ,,Ik hoop van harte dat we iets kunnen organiseren. Afgelopen jaar was al een aparte carnaval toen de Grote Optocht vanwege storm verplaatst moest worden naar dinsdag, deze carnaval zal nog vreemder zijn. Nu dus op zoek naar ideeën voor leuke alternatieven.”



Jeroen Tak, secretaris van KV Leurse Leut, die met het motto ‘Karnaval motte JongLere’ de ballen in de lucht probeert te houden, weet eigenlijk ook nog niets. ,,We hebben volgende week ledenvergadering. Daarin kunnen we met elkaar de situatie bespreken. Maar we hebben nooit evenementen waar vergunningen voor aangevraagd moeten worden dus mocht de situatie onverhoopt veranderen dan kunnen we heel snel actie ondernemen.”