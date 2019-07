Heb jij een apart huisdier? Laat het ons weten

Wat zou je ervan denken als iemand in jouw straat een vogelspin op zijn slaapkamer heeft staan? Misschien zit de overbuurman thuis wel te knuffelen met een wurgslang. Of is je nichtje beste vrienden met een levende spons.



Wat drijft iemand ertoe om gevaarlijke dieren zoals een krokodil of een school piranha's aan te schaffen? Wat is er leuk aan een slak of wandelende tak? Wij zijn reuze benieuwd en willen er alles over weten.