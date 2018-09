Havenzicht in Etten-Leur haalt vette vis binnen bij de Nationale Haringtest

Er blijken in verschillende regio's namelijk grote smaakverschillen te zijn als het aankomt op de zoektocht naar het perfecte visje. En dan gaat het niet alleen om de vraag of er wel of geen uitjes op moeten of dat er tafelzuur bij mag. Ook over de vraag hoe de haring zelf moet smaken valt te twisten, zo blijkt.



,,Iedere viswinkel en ieder persoon heeft zijn of haar eigen smaak, er is voor ieder wat wils. In Brabant willen ze bijvoorbeeld zachte haring, terwijl ze in Amsterdam juist hard moeten zijn. Dus bij zo'n nationale titel zoals het Algemeen Dagblad die in het verleden uitdeelde moest je altijd maar afwachten waar ze precies naar op zoek waren. Per provincie is veel eerlijker.''