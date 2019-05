Haute cuisine light bij Petits Saveurs in Etten-Leur

Ze begonnen aan het Van Bergenplein met Restaurant Saveurs en verhuisden naar de Geerkade in Etten-Leur. In juli vorig jaar hebben gastheer Alex Mahieu (36) en chef-kok Johan van Es (35) hun horecatanden gezet in een nieuw initiatief: een lunchroom annex restaurant aan de Bisschopsmolenstraat.



In die bijzondere combinatie gaat het er culinair minder ambitieus aan toe dan bij de voorloper, legt Mahieu uit. Vandaar de nieuwe naam: Petits Saveurs, Frans voor Kleine Smaken. ,,We hebben jarenlang het streven gehad culinair hogerop te klimmen. Dat doel hebben we bewust laten varen. We houden het eenvoudiger en makkelijker, ook voor onszelf.”



Nog een verandering: chef-kok Van Es bestiert de keuken helemaal in zijn uppie! Mede daarom eet iedereen op vrijdag en zaterdag - als de zaak restaurant is - wat de pot schaft. Zo’n vast (verrassings)menu is trouwens de standaard in veel gastronomische topzaken, want beter voor kwaliteit én winstgevendheid.