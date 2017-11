Hartverwarmend afscheid voor vertrekkende burgemeester Etten-Leur

De betrokkenheid van Heleen van Rijnbach noemt ook de afvaardiging van scouting Lambertus als een sterk punt van de burgemeester. ,,Naar het Jeugdwerk toe, reageerde ze altijd heel sympathiek. Ze was begaan met het scoutingwerk. Inmiddels weten we weten dat onze nieuwe burgemeester ook zo'n type is. Want we hebben de afgelopen weken al een lijntje gelegd naar de scoutinggroep in Geldermalsen'', zegt Rob van Peer. Als afscheidscadeau heeft hij een beeldje met twee personen meegebracht. ,,Dat symboliseert de samenwerking'', zegt hij.