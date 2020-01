Hartstikke blij met sporttitels Etten-Leur

Lenie (101) is beroemd in de Appie, sinds haar televisie-optredens

25 januari ETTEN-LEUR - ,,Na de uitzending kwam ik het eerste uur de Albert Heijn niet uit. Iedereen sprak me aan”, vertelt de 101-jarige Lenie van der Star. Al die aandacht kreeg De Etten-Leurse nadat ze op SBS6 te zien was in het programma Honderd Jaar Jong. In dat programma bezoekt Gordon vitale 100-plussers die nog zelfstandig wonen. Het tweetal was ook te zien bij De Wereld Draait Door.