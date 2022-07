Harmonieorkest Constantia brengt met previewconcert muziek met een funky disco-sausje

Een funky disco-show werd het, maar dan in een harmoniejasje gegoten. Het gratis concert was een voorproefje op het grote jubileumconcert van 2 december in De Nobelaer, ter ere van het 140-jarig bestaan van de muziekvereniging.

Wie bij een harmonieorkest denkt aan mensen die door de straten marcheren en muziek maken, heeft het fout. ,,Het is ook geen fanfare want die gebruikt minder instrumenten", legt Ton Jongenelen, penningmeester van de muziekvereniging uit.

Mee met de tijd

,,We zijn er trots op dat we al zo lang bestaan en mee zijn veranderd met de tijd. De harmonie van vroeger is nu een moderne muziekvereniging met voor iedereen die dat wil mogelijkheden om een blaasinstrument te leren spelen of slagwerker te worden. Dat doen we in samenwerking met muziekdocenten van De Nobelaer. We oefenen er elke dinsdagavond dus wie wil komen kijken of eens mee wil spelen is welkom vanaf 18.30 tot 21.30 uur.”

Constantia, dat een aparte slagwerkgroep ‘Stixx’ in de vereniging heeft, heeft elk jaar een ander thema in het programma. In het verleden was dat filmmuziek of klassiek en dit jaar dus funky disco onder het motto ‘Let’s entertain you’.

Volledig scherm Etten-Leur 2022-07-03 Foto: Pix4profs/Iman Fase. Zomerconcert Constantia © Pix4profs/Iman Fase

,,We wilden graag een openluchtconcert geven maar het Oderkerkpark was in verband met de kermis geen optie. Helaas kregen we van de gemeente ook geen vergunning voor een optreden op de vlonder in de havenkom van Etten-Leur vanwege de slechte conditie. Vandaar dat we een podium hebben gekregen in het Turfschip.” Het optreden zondag van het Groot Orkest, vanwege de beschikbare ruimte in een wat kleinere bezetting, werd voorafgegaan door het jeugdorkest. Het publiek, voornamelijk genodigden, kon het erg waarderen.