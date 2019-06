Hardrijder die agent bijna van snelweg in Etten-Leur reed krijgt celstraf

Afscheid wethouder Van Hal op 5 juli

12:53 ETTEN-LEUR - Jan van Hal neemt op 5 juli afscheid in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Zijn gezondheid laat dat inmiddels toe. Van Hal moest eind augustus vorig jaar vanwege gezondheidsredenen terugtreden. Eind april bleek dat hij definitief niet meer terug zou keren in de gemeentepolitiek.