Hardlooprondje loopt voor Britt (22) uit Etten-Leur bijna fataal af: 'Hij reed in volle vaart door’

ETTEN-LEUR - Een hardloopster uit Etten-Leur is donderdagochtend door het oog van de naald gekropen toen zij met behoorlijke snelheid werd geschept door een auto . De automobilist stopte niet om hulp te verlenen en liet de 22-jarige vrouw hulpeloos achter. De bestuurder is nog altijd voortvluchtig. ,,Ik vind het ongelooflijk dat hij mij niet heeft geholpen.”

Zo’n beetje alle denkbare emoties buitelen bij de 22-jarige Britt Hoeve over elkaar heen. Woede en wraaklust. Machteloosheid. Maar ook dankbaarheid. Dankbaar dat ze het allemaal nog kan navertellen. ,,Ik heb echt heel veel geluk gehad”, stamelt ze, vlak nadat ze het ziekenhuis heeft verlaten. Ze houdt, wonder boven wonder, geen blijvend letsel over aan de aanrijding.

Flinke smak

Haar gebruikelijke hardlooprondje begint die donderdag als ieder ander. Ze loopt precies dezelfde route: van haar ouderlijke woning in Etten-Leur, dwars door Het Liesbos en weer terug. Ter hoogte van de Nachtegaal, op twee kilometer afstand van haar huis, gaat het mis. Een bestuurder ziet haar over het hoofd en rijdt haar van links aan op het voetpad.

,,Ik kon de auto niet meer ontwijken, hij kwam in volle vaart op mij ingereden”, herinnert Britt zich nog. De hardloopster wordt naar eigen zeggen vol geraakt en maakt een flinke smak op het asfalt. ,,Ik ben recht op mijn gezicht terechtgekomen. Daar mis ik nu een paar stukjes”, vertelt ze.

Adrenaline

Op dat moment is ze nog bij bewustzijn. Ze veert door de adrenaline direct omhoog en probeert nog een glimp van de auto mee te pikken. ,,Maar de bestuurder ging er echt plankgas vandoor. Na een paar seconden was hij al nergens meer te bekennen”, verzucht Britt.

Al schreeuwend speurt Britt de omgeving af, op zoek naar hulp. Met een bebloed gezicht strompelt ze tuincentrum Life & Garden binnen. Daar zakt ze van de pijn in elkaar. Medewerkers ontfermen zich over haar en waarschuwen de hulpdiensten. ,,Ik weet nog dat ik een paar keer wakker ben geworden in de ambulance en dat ik extreem aan het hyperventileren was. Waarschijnlijk door de stress.”

Voortvluchtig

In het ziekenhuis krijgt Britt een nekkraag om en wordt haar lichaam gestabiliseerd. Ze heeft erg veel last van haar gezicht, nek en rug, maar houdt waarschijnlijk geen blijvend letsel aan de aanrijding over. ,,Alleen het revalideren gaat nog wel een tijdje duren, maar dat vind ik niet zo erg. Ik ben allang blij dat de verwondingen meevallen. Dit had veel erger kunnen aflopen.”

De bestuurder in kwestie heeft zich nog altijd niet gemeld, ondanks meerdere oproepen van de politie en een nieuwsbericht in deze krant. Dat wringt bij Britt en haar familie.