Half jaar celstraf voor gijzeling vrouw uit Etten-Leur

De relatie met de vrouw uit Etten-Leur kwam onder druk te staan toen zij ontdekte dat hij ook een verloofde in Turkije had. Hij had een tattoo om zijn ringvinger, ten bewijze van zijn verloving. Die bedekte hij meestal onder een dikke laag cosmetica.

Gesprek

De Roosendaler kwam haar op 19 februari 2019 ophalen voor een gesprek. De hele situatie was zo bedreigend dat de vrouw niet durfde te vluchten en bij hem in de auto stapte. De gijzeling eindigde volgens de rechtbank pas weer toen hij haar thuis afzette. De vrouw was extra bang omdat ze wel eens een pistool bij hem op tafel had zien liggen. Volgens de man was dat een nepwapen. Het enkele feit dat het daar lag, kan volgens de rechtbank niet worden gezien als bedreiging met een vuurwapen, zoals de officier van justitie hem ook ten laste had gelegd.