Haast geboden voor veteranen in de regio

ETTEN-LEUR - Veteranen in West-Brabant hebben in Etten-Leur een geschikte ruimte gevonden voor samenkomsten, maar ze hebben financiële steun nodig van gemeenten. Daar is haast bij geboden, want op 1 april vervalt de optie die ze op het pand aan de Wilhelminalaan 14C hebben.

Wilhelminalaan

We missen een eigen plek waar we samen kunnen komen om te praten over onze ervaringen, vertelt initiatiefnemer Dennis Kraats. De regio telt in totaal 2280 veteranen, van wie er 1049 uit Breda komen. Nu nog komen de veteranen bijeen in het clubhuis van rugbyclub REL, maar de Wilhelminalaan 14C, waar voorheen kinderen op werden gevangen, is nu in beeld als de plek voor een eigen honk.

Op 15 maart heeft Kraats overleg gevoerd met de gemeente Etten-Leur. De Veteranen West-Brabant hebben voor de eerste drie jaar in totaal 22.000 euro nodig voor de huur en exploitatie van het pand. Kraats: "Daarna kunnen we onze eigen broek ophouden."

Koffieshop

Wethouder Ron Dujardin geeft aan dat de gemeente de initiatiefnemers wil steunen (voor zover dat ook financieel mogelijk is), maar dat de veteranen zelf ook stappen moeten zetten. Zo moeten ze organiseren dat ook andere gemeenten in de regio een bijdrage geven. Ook moet de club zorgen voor goodwill in de buurt, mede 'omdat er in de Wilhelminalaan ook al een koffieshop zit'.

Kraats heeft geen flauw idee hoeveel overlast een vereniging voor veteranen kan opleveren in de buurt, maar zijn club nodigt binnenkort de buurt uit om voldoende draagvlak te creëren. "We gaan uitleggen wie we zijn, wat we doen en hoe we de buurt bij ons initiatief willen betrekken."

Het pand aan de Wilhelminalaan is volgens Kraats de perfecte plek, omdat het een goede indeling heeft en het bestemmingsplan het initiatief toestaat. Op 1 april vervalt de optie en er is haast geboden. "We moeten voor die tijd naar verwachting nog een gesprek of twintig voeren met omliggende gemeenten dus dat wordt erg lastig", verzucht hij.