‘Gruwelijkheden’ in Hoevens spookhuis

HOEVEN - Zaterdagavond was het gegil door de muren van sporthal De Parrestee te horen. De zaal was omgebouwd tot een groot spookhuis. Maar liefst vijfhonderd bezoekers kwamen hier een spannend avondje beleven.

Gruwelen, gillen en schrikken. Tussen lijken en enge clowns. Door grote spinraggen, langs lijkkisten en in rookwolken. In twee jaar tijd is deze derde editie van Spookhuis Hoeven bij de ‘viering’ van Halloween uitgegroeid tot een dijk van een activiteit met prima organisatie.

Scouting Maria Goretti, CS De Peejenzaaiers, Sportpunt Hoeven en de Brandweer leveren samen de grote groep vrijwilligers die dit mogelijk maken. Een hele zaterdag in de weer om het op te bouwen. Van zes tot twaalf uur aan het spoken en een groot deel van zondag aan het opruimen. Maar dan heb je ook wat. De belangstelling is zo groot dat er tussen 18.00 en 22.00 uur mensen teleurgesteld moeten worden.

Quote We hebben veel meer bezoekers dan vorig jaar. Charona van den Berg, Coördinator

Coördinator Charona van den Berg: ‘We hebben veel meer bezoekers dan vorig jaar. In de voorverkoop gingen al meer dan het dubbel aantal kaarten van de hand. “Zij is het die als soort van ‘wegwijs’ Bokkenrijder (het thema) de groepen naar binnen loodst. Velen wachten in het Halloweencafé op hun beurt. Het draaiboek bevat een strak tijdschema dat tot middernacht helemaal vol is.

Om 22.30 uur vertrekt groep De Kokende Ketels. Puk en San zijn zichtbaar zenuwachtig als ze staan te wachten. Eenmaal binnen trekken ze gillend en elkaar vastpakkend door de enge kleedkamers en donkere gangen in de zaal naar buiten. Hier op het terrein achter de brandweerkazerne heerst een typische sfeer in geluid, geur en presentatie. Het is dan bij de groep ook steeds de vraag wie vooraan loopt. Regelmatig houden ze elkaar gillend en krijsend vast.

Elektrische stoel