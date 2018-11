Grote stroomstoring in Etten-Leur voorbij: ‘Klanten moesten hun boodschappenkar laten staan’

Alle lessen op de school zijn na 13.00 uur uitgevallen. Door de stroomstoring kon de lessen niet doorgaan en kon de school de veiligheid van de leerlingen niet meer garanderen.

De stroomstoring ontstond door graafwerkzaamheden in de Vondelstraat. Daarbij is een stroomkabel kapot getrokken. Deze kon gemakkelijk hersteld worden, waardoor de stroomstoring relatief snel verhopen werd.

Begrip

Ook bij Albert Heijn Pollemans op het Burchtplein viel de stroom uit. ,,Dat was rond kwart over twaalf”, vertelt mede-eigenaar Jeffrey Pollemans. Door de stroomstoring moest de winkel gesloten worden, want onder andere de kassasystemen en koelingen deden het niet meer. Klanten moesten hun boodschappenkar laten staan en de winkel verlaten. ,,Gelukkig begrepen de klanten het.”

Vervolgens moesten de medewerkers de boodschappen terugleggen in de schappen, maar dat ging niet eenvoudig in het donker. Uiteindelijk zorgde de zaklampfunctie op de mobiele telefoons van de medewerkers de oplossing en konden ze alle boodschappen opruimen. Wel was van belang dat de producten koel bleven. ,,We hebben de koelingen dichtgehouden en plastic zaken over de producten gelegd. Nadien hebben we de producten gecontroleerd op de koelnormen. We hebben gelukkig geen derving.”

Meevaller

De stroomstoring was sneller voorbij dan gedacht. De energieleverancier had half 3 tegen Pollemans gezegd, maar om twee uur was er weer stroom. Dat viel de mede-eigenaar mee. ,,Het was een korte stroomstoring die gelukkig niet extreem lang duurde. De klanten zijn alweer binnen.”