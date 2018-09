Grote order van Defensie voor DEBA Bedrijfswagens Etten-Leur

Juul Accordeon uit Et­ten-Leur in de kreukels na aanrijding met auto: 'Ik klapte er in volle vaart bovenop'

28 september ETTEN-LEUR - Z'n kunstgebit is aan gruzelementen, z'n gezicht is gehavend en zijn polsen doen erge pijn, maar Etten-Leurenaar Juul Bouman, alias Juul Accordeon, kan het wonder boven wonder nog navertellen. Optredens zitten er de komende tijd echter niet in nadat hij vrijdagmiddag met z'n brommer in volle vaart op een auto reed.