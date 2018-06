'Grote operatie' verwijdering asbest Etten-Leur

De gemeente heeft via luchtfoto's geïnventariseerd hoeveel asbesthoudende daken Etten-Leur telt, in en buiten de bebouwde kom. Er zijn 30.000 panden bekeken, daarvan zijn er 2565 'potentieel asbesthoudend.' Tweederde daarvan is te vinden in het buitengebied (boerenschuren vooral.) Eigenaren van al die gebouwen worden geïnformeerd en moeten er voor zorgen dat de daken verdwijnen.

Subsidie

Daarvoor is subsidie beschikbaar. Aanvragen om een bijdrage kunnen nog tot eind 2019 worden ingediend. Dat is vooral belangrijk voor bijvoorbeeld de minder vermogende particulieren of kleine ondernemers met een inkomen op bijstandsniveau. De gemeente realiseert zich dat het vervangen van asbesthoudende daken niet voor iedereen financieel haalbaar is.

De gemeente wil in regionaal verband ook kijken naar collectieve asbestsanering. Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de gezamenlijke kosten. In Breda loopt zo'n collectieve actie al, waarbij de gemeente samenwerkt met het bedrijf iChoosr. De gemeente informeert betrokkenen nog over de mogelijkheid om deel te nemen aan die collectieve actie.

Zelf verwijderen

De eigenaars van de panden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de veilige verwijdering van de asbesthoudende daken. Daar wordt toezicht op gehouden. De eigenaar mag een dak kleiner dan 35 m2 onder voorwaarden zelf verwijderen en afleveren bij de Milieustraat. Boven de 35 m2 moet een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente en moet een gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen.

De gemeente Etten-leur begint nu al met deze actie omdat ze hoopt op vrijwillige medewerking. Ze verwacht ook dat het asbest voor 2024 weg is bij 80 procent van de particulieren en 90 procent van alle bedrijven. Na die datum zijn de daken verboden en moet de gemeente dat verbod handhaven. Dat brengt voor de samenleving extra, hoge kosten, voor handhaving met zich mee. Etten-Leur rekent ook op wat weerstand, 'wat gebruikelijk is bij handhaving.'

