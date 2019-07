Grote onrust in wijken Etten-Leur over route nieuwe rondweg

Caithlin (9) uit Et­ten-Leur speelt grote rol in musicalpro­duc­tie Annie: ‘Supervet!’

13:03 ETTEN-LEUR - De 9-jarige Caithlin van Gils -“volgende week ben ik 10!”- uit Etten-Leur is hard op weg om haar naam in de musicalwereld te vestigen. De basisschoolleerlinge speelt een grote rol in de musical Annie die in december in het Chassé Theater in Breda in première gaat.