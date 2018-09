Grote motorboten meren af in Etten-Leur: 'Schepen trekken altijd bekijks'

VIDEOETTEN-LEUR - Het was maandagmiddag flink passen en meten in Etten-Leur. Maar het is gelukt: veertien kingsize motorboten hebben tot woensdag een plekje gevonden in jachthaven De Turfvaart.

Ton Stoop van de jachthaven wist van te voren al dat het een hele klus zou worden om het gezelschap met al die grote boten van voldoende ligplaatsen te voorzien. Hij is er zichtbaar blij mee dat dat gelukt is. ,,Boten van deze omvang varen ons vaak voorbij omdat ze weten dat wij maar een kleine haven zijn.''

Herfsttocht

Dat ze dit keer wel naar Etten-Leur zijn gevaren heeft alles te maken met de inspanningen van Leo en Els Heijmans uit Etten-Leur. Zij zijn ongeveer een jaar bezig geweest met het voorbereiden van Herfsttocht van de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club. Een tocht die de deelnemers in etappes in tien dagen van Schoonhoven naar Middelharnis voert.

Heijmans was vroeger wethouder in Steenbergen. Die loopbaan heeft hij inmiddels achter de rug. Sinds hij zijn dienstverlenende bedrijf overgedaan heeft aan zijn zoon mag hij zich gepensioneerd noemen. Hij steekt sindsdien behoorlijk wat tijd in de Steenbergse ondernemersvereniging maar al pratend blijkt al snel dat zijn grote passie toch wel de watersport is.

Volledig scherm Leo en Els Heijmans uit Steenbergen op de achterplecht van hun motorboot. Naast nog eens dertien andere schepen liggen zij afgemeerd in jachthaven De Turfvaart in Etten-Leur. Zij zijn bezig met een tiendaagse rondvaart van de KNMC door het zuiden van het land. © Rob Zorn

Schipperskoor

,,Wij zijn een club met 350 leden die uit heel Nederland komen'', steekt Heijmans van wal. ,,De meesten zijn gepensioneerde ondernemers. Ze kunnen per jaar meedoen aan zo'n twintig tot dertig tochten. Verder hebben we een schippperskoor, we bezoeken evenementen en we hebben een technische commissie.''

Voor dinsdag is er een uitstapje naar Roosendaal gepland. Per bus gaat het gezelschap naar de commandokazerne en naar Rosada. Heijmans zegt dat de toertocht de deelnemers een goede kans biedt om deze regio wat beter te leren kennen. Tegelijk kunnen de deelnemers zelf mooi reclame maken voor de watersport, zo is zijn overtuiging.

