Grote belangstelling voor info-avond bouw en sloop buitengebied Etten-Leur

in liefdevolle herinnering Frans Buiks (1935-2015) was een groot verteller over het boerenle­ven in deze streek

20 oktober ETTEN-LEUR - Het Land- en Tuinbouwmuseum in Etten-Leur stond synoniem voor de liefde waarmee Frans Buiks de spullen decennialang had verzameld. Zijn overlijden in 2015 betekende wel het einde van het particuliere museum.