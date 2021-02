Grootste heroïnevondst ooit in Nederland: twee weken geleden inval in Etten-Leur tijdens onderzoek

Nieuw boek over GGz-ter­rein Et­ten-Leur: ‘Deze unieke plek verandert voorgoed’

17 februari ETTEN-LEUR - Het GGz-terrein in Etten-Leur was lang een dorp op zich. Een plek waar psychiatrisch patiënten soms de rust vonden die ze nodig hadden - en soms een toekomst buiten het terrein uit het zicht verloren. Nu het gebied ingrijpend verandert zijn goede én nare herinneringen vastgelegd in een boek.