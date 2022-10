Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten Etten-Leur: nog dit jaar vergunning voor eerste locatie

Inbreker verstopt zich in bosjes bij achtervol­ging in Et­ten-Leur maar wordt gepakt

ETTEN-LEUR - Twee inbrekers zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een achtervolging in Etten-Leur. Het tweetal had geprobeerd met een slijptol in te breken bij een bouwkeet aan de Beiaard.

4 oktober