Grond Attelakenseweg moet terug naar gemeente: ‘Zuur, maar het is zoals het is’

Jac Verschue­ren ‘in beginsel’ maandag weer aan de slag bij SKPOEL

14 februari ETTEN-LEUR - ‘In beginsel’ gaat Jac Verschueren maandag weer aan de slag als directeur/bestuurder bij scholenkoepel SKPOEL. ,,Maar we zullen eerst nog even met elkaar om tafel moeten om te zien hoe we dat handen en voeten geven.”