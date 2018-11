Groep Etten-Leurernaren naar Nepal voor hulp in oogkamp

De meesten van hen hebben last van staar, een aandoening aan de ogen die vaak leidt tot blindheid en zo onder andere ook een sociaal isolement tot gevolg kan hebben.

,,Nog even wat laatste dingetjes regelen'', zegt organisator en voorzitter van Stichting Takam Twan Robbeson. ,,Spullen pakken en gaan'', klinkt hij enthousiast.

Noodhospitaal

,Vrijdagmiddag vliegen we vanaf Schiphol, via Dubai naar de hoofdstad Kathmandu. Maandag rijden we door naar de tweede stad van het land, Pokhara. Dinsdag gaan we naar Takam. Het dorp ligt op zo'n 2.000 meter hoogte en kijkt uit op het majestueuze Annapurna massief, met pieken tot wel 7.000 meter hoog.

De focus ligt op het runnen van het noodhospitaal. We overnachten in tenten, slapen op matjes met een slaapzak en douchen doen we gewoon met een emmer. Takam is agrarisch en ligt ergens aan het einde van de weg", vertelt Robbeson.

Kinderen

De vrijwilligers gaan helpen bij het opvangen van de bezoekers van het oogkamp, hen begeleiden naar de artsen en allerhande schoonmaakklusjes en kleine opknapwerkzaamheden verrichten. ,,De operaties worden gedaan in een schooltje'', vertelt Robbeson. ,,Dat gaat voor een week dicht voor dit oogkamp. En dat betekent dat we ook de kinderen bezig houden. Het belooft bijzonder en indrukwekkend te worden'', aldus Robbeson, die ook specifieke mobiele medische apparatuur meeneemt. ,,Zo kunnen we hun ultieme wens in vervulling laten gaan.''