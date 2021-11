Groep die naast kapel Etten-Leur grijpt, legt zich daar niet bij neer: ‘Heel zonde voor heel Etten-Leur’

Nu twee keer zoveel positieve tests in Et­ten-Leur en Moerdijk als tijdens winterpiek van 2020

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - In Etten-Leur werden de afgelopen week bijna 470 mensen positief getest op het coronavirus, in de gemeente Moerdijk waren dat er 358. Het aantal nieuwe besmettingen ligt in beide gemeenten nu ongeveer dubbel zo hoog als op het hoogtepunt van de winterpiek een jaar geleden.

26 november