GroenLinks ontevreden over antwoorden op Kamervragen gebrekkige pleegzorg: ‘Meer nodig dan verwijzen naar actieplan’

Westerveld wil echter concrete oplossingen van de minister, bij voorkeur in de vorm van extra geld voor jeugdzorg. ,,Het is leuk dat hij die actieplannen afsluit, maar als je ziet wat er de laatste tijd gebeurt, dan kun je niet verwijzen naar een actieplan.” Volgens het Kamerlid is in veel gemeenten de jeugdzorg onder de kostprijs aanbesteed, waardoor de kwaliteit van de zorg onder de maat is. ,,Als je naar de cijfers kijkt zie je een hoog ziekteverzuim bij jeugdzorgmedewerkers en lange wachtlijsten. Daaruit kun je concluderen dat het niet goed gaat.” Als het gaat om het begeleiden van pleegouders geldt volgens haar hetzelfde. ,,Die is niet op orde. Dat heeft vaak te maken met personeelsbeleid. Mensen zijn overwerkt, er is veel ziekteverzuim en de werkdruk is hoog.” Extra geld zou volgens Westerveld een oplossing zijn voor veel van die problemen.