GroenLinks Etten-Leur terug op de kieslijst: 'We gaan voor twee zetels'

ETTEN-LEUR - GroenLinks Etten-leur is, na een adempauze van vier jaar, klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Vier jaar geleden besloot het partijbestuur pas op de plaats te maken en niet mee te doen aan de raadsverkiezingen van 2014. Dennis Aerts (25) is nu lijsttrekker en heeft hoge verwachtingen.

Waarom hebben jullie vier jaar geleden niet meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen?

Volledig scherm GroenLinks-lijsttrekker Etten-Leur Dennis Aerts © Marcel Otterspeer / Pix4Profs ,,We hadden niet genoeg namen voor op de lijst. Als je geen krachtige lijst kunt wegzetten, kun je beter de eer aan jezelf houden en op krachten komen. Het schip drijvende houden om daarna vaart te zetten en in 2018 goed terug te komen, dat was het doel."

Gaat dat lukken?

,,Ja. Ik was destijds niet betrokken bij het besluit. Ik ben pas eind 2015 bij GroenLinks gekomen. Ik wilde graag actief worden en heb me gemeld. Met veel doorzettingsvermogen en een dosis geluk zijn we er in geslaagd de afdeling goed op poten te zetten. We hebben de laatste tijd zeker tien nieuwe leden geworven. We hebben nu 34 leden en een kieslijst met 21 namen."

Heeft de periode van rust jullie goed gedaan?

,,Het was niet echt rust. We zijn juist heel actief geweest. Leden aantrekken, elkaar leren kennen, voorbereiden op deelname in de raad. Het is goed geweest deze periode, maar we willen niet nog eens terugvallen in de situatie dat we verkiezingen moeten laten schieten."

Hoe zit het met samenwerking in de regio?

,,We werken sinds een jaar of twee best intensief samen in de regio, met diverse afdelingen van GroenLinks. Maar we zijn niet bezig met het vormen van één bestuur."

Wat is de insteek voor de komende verkiezingen?